Лондон, 26 мая, 2017, 22:39 — ИА Регнум. «Процесс обмена данными возобновился», — заявила британский премьер-министр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

По словам Терезы Мэй, в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом она обсудила утечку оперативной информации о теракте в Манчестере, которую британская полиция передала ФБР.

По словам Терезы Мэй, Дональд Трамп однозначно выразил мнение, что такие случаи недопустимы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая представители британской полиции заявили, что прекращают обмениваться с США информацией о расследовании теракта в Манчестере.

Напомним, теракт на стадионе произошел вечером 22 мая 2017 года во время проходившего там концерта певицы Арианы Гранде. В результате происшествия на стадионе «Манчестер-Арена» погибли 22 человека и 59 получили ранения. Исполнителем считается Салман Абеди, который готовился к этому почти год.