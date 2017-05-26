Москва, 26 мая, 2017, 21:10 — ИА Регнум. В преддверии праймериз «Единой России», секретарь Генерального совета партии обратился к активным гражданам, готовым принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

«Я хочу обратиться к жителям регионов, где 28 мая состоится предварительное голосование: приходите 28 мая на участки для голосования и поддержите тех участников, которые этого достойны. Нам важно ваше мнение. По итогам предварительного голосования и будут сформированы списки партии «Единая Россия», — обратился к жителям регионов секретарь Генсовета партии Сергей Неверов.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» опирается на уникальный опыт предварительного голосования в рамках выборов депутатов Государственной Думы.

«Мы — единственная партия, которая реализует открытый механизм определения кандидатов для дальнейшего выдвижения как в рамках партийных списков, так и по одномандатным округам. Такой подход дает очень весомый результат. И сейчас наши депутаты активно работают с избирателями в рамках региональных недель, положительные отклики идут из различных регионов», — отметил Сергей Неверов.

В день предварительного голосования будет работать 2017 счетных участков, где можно будет поддержать участников предварительного голосования.

«Выдвижение и регистрация участников предварительного голосования проходило с 26 февраля по 2 мая 2017 года. Конкурс составляет 3,4 человека на место от количества зарегистрированных кандидатов. Всего был выдвинут 2 521 кандидат. Из них принимает участие в Едином дне предварительного голосования — 2 292, поскольку некоторые вовремя не предоставили требуемый пакет документов, кто-то не выполнил требования об обязательном участии в дебатах», — отметил секретарь Генсовета «Единой России».