Москва, 26 мая, 2017, 20:22 — ИА Регнум. «Ашуров готовился взорвать. Не знаю, но он готовился. Он коробки таскал, там была какая-то взрывчатка. У него друзья в Сирии, он постоянно там с ними разговаривал», — сказал Гулмирзаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хочешь?

Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четверых человек по подозрению в подготовке террористического акта. Речь идет о Мухаммадюсуфе Ашурове, Фуркате Кушаеве, Абдушукуре Гулмирзаеве и Магомеде Давудове. Они являются гражданами России и стран Средней Азии.

Всем им вменяется в вину участие в террористической организации, приготовление к совершению теракта, хранение боеприпасов и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

По данным ФСБ, все четверо готовили взрыв на транспорте в Москве. Действиями террористической ячейки руководили из Сирии люди, тесно связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следствие ходатайствует перед судом об аресте всех четверых фигурантов.