Пномпень, 26 мая, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Полиция Камбоджи арестовала двух подозреваемых в незаконном обороте донорских органов, 26 мая сообщает Agence France-Presse.

Операционная

Сотрудники полиции арестовали мужчину и женщину. За прошедший год два жителя Пномпеня, столицы Камбоджи, перевезли по меньшей мере 10 почек, органы предназначались для незаконных операций по трансплантации, заявил начальник городского отдела по противодействию торговле людьми Кео Тея.

Операции по трансплантации почек проходили на территории Индии. Донорские органы доставлялись для граждан Камбоджи.

Напомним, первый случай незаконной торговли почками был зарегистрирован в Камбоджи в 2015 году, когда трое граждан Камбоджи были приговорены к тюремному заключению сроком от 10 до 15 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно проводится около 10 тыс. незаконных операций по трансплантации органов.