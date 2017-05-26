Москва, 26 мая, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с расстрелам христиан-коптов на юге Египта. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Св. Мина с Христом. Одна из древнейших коптских икон. VI век

В телеграмме Путина сказано, что террористический акт, жертвами которого стали в том числе женщины и дети, стал «еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма».

Путин подчеркнул, что от возмездия не должны уйти ни исполнители теракта, ни его заказчики.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что террористам не удастся запугать египетский народ и посеять рознь между приверженцами различных вероисповеданий. Президент Путин заверил ас-Сиси, что Россия и дальше останется надежным союзником Египта в борьбе с терроризмом.

Также Путин передал соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа неизвестных боевиков, переодетых в армейскую форму, атаковала два автобуса, перевозивших христиан-коптов в Эль-Минье к монастырю Святого Самуила. Боевики передвигались на двух автомобилях и использовали при атаке пулеметы.

По предварительным данным, в результате нападения погибли от 26 до 35 человек. Среди погибших есть дети.

Египетский спецназ перекрыл въезды и выезды в провинцию Эль-Минье, чтобы помешать боевикам скрыться.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна их террористических группировок.