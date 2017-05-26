Москва, 26 мая, 2017, 19:18 — ИА Регнум. В 2017 году в Арктике будет создан исследовательско-испытательный научный центр Минобороны России, сообщил журналистам председатель Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев.

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Подразделения Центра будут размещаться в Архангельске, Приозерске и Санкт-Петербурге.

По словам Игоря Макушева, Центр создается в целях освоения арктической зоны по поручению президента России Владимира Путина.

Среди прочих задач Центр будет заниматься вопросами обеспечения действий войск в Арктике, исследованиями и испытаниями систем вооружения, которые должны применяться в климатических условиях Арктики.