Вильнюс, 26 мая, 2017, 19:16 — ИА Регнум. В Литве все чаще складывается ситуация, когда при конкурсных закупках предложение представляет только один поставщик — так называемые закупки у одного участника составляют 43% от всех международных и упрощенных закупок, осуществленных в 2014—2016 годах, пишет деловое издание Verslo žinios.

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Например, в сфере информационных услуг 75% конкурсов выиграла одно и то же юридическое лицо или лица с ним аффилированные, 71% просветительских услуг достался другому счастливчику, 67% услуг по ремонту и надзору также получило единственное предприятие. 54% закупок у одного участника составляют закупки медучреждений, в основном крупных больниц. За указанный период один участник международных закупок выиграл гостендеров на 1,3 млрд евро, что составляет 30% от общего объема закупок в 2014—2016 годах.

«Высокое значение критерия одного участника сигнализирует о неконкурентоспособной среде, нерациональном использовании общественных финансов, нередко — и о проявлении коррупции», — пояснил глава Службы по конкурсным закупкам Даля Вилите.