Вашингтон, 26 мая, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Американские ученые из Принстонского университета обвиняют Комиссию по ядерному регулированию США в некорректной оценке вероятности возникновения и последствий крупных аварий на атомных электростанциях на территории Соединенных штатов, сообщает издание Science News.

ru.torange.biz Радиационная опасность

Ученые указывают, что эксперты комиссии игнорируют конструктивную особенность большинства американских АЭС, состоящую в том, что ядерное топливо хранится в непосредственной близости от ядерных отходов.

По мнению ученых, даже случайное возгорание отработанного материала может привести масштабному выбросу радиоактивной материи и катастрофическим последствиям.

Ученые указывают, что пожар на одной АЭС может привести к выбросу в окружающее пространство радиоактивных веществ, достаточных для лучевого поражения площади, в два раза превышающей территорию штата Нью-Джерси. Под угрозу в этом случае будет поставлена жизнь восьми миллионов человек, а экономический ущерб может достичь $2 трлн.

Авторы публикации полагают, что адекватному анализу потенциальной опасности мешает давление со стороны хозяев ядерной энергетической отрасли.