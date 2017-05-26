Брюссель, 26 мая, 2017, 17:04 — ИА Регнум. В ЕС растут продажи автомобилей российского производителя, эта тенденция сохраняется уже на протяжении четырех месяцев, об этом 26 мая сообщило агентство «Автостат».

Kremlin.ru Lada Vesta

В Евросоюзе в апреле 2017 года было продано 402 машины производства «АвтоВАЗ», это на 37% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В то же время, согласно статистике Союза Европейских производителей автомобилей (ACEA), в марте 2017 года компания продала в ЕС больше автомобилей, чем в апреле. По данным ACEA в марте было продано 504 машин под брэндом LADA.

«Автостат» пишет, что суммарный объем реализации автомобилей российского производителя за первые четыре месяца 2017 года составляет более 1,5 тыс. автомобилей, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года это больше на 52,5%.

По мнению аналитиков, причиной такого роста продаж является появление на рынке ЕС модели Vesta, в 2017 году компания начала продавать автомобили в Германии, Венгрии и Болгарии.

Напомним, ранее в немецкой газете Süddeutsche Zeitung была опубликована статья-обзор на LADA Vesta, немецкий эксперт назвал автомобиль «слишком дорогой дешевой машиной», по его мнению — это лучший автомобиль, который когда-либо производила LADA, но на рынке Германии по такой же цене можно найти машины, которые будут более комфортабельными и современными.