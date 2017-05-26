Вильнюс, 26 мая, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Мать ребёнка Эрика Сипавичюте рассказала порталу lrytas. lt, что малыш засунул ручку в миску с горячей манной кашей, когда она отвернулась «всего на секунду». Она уверяет, что поспешила обожженную руку промыть холодной водой и запрыскала пеной для лечения ожогов.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Отобранный ребёнок

Крик услышали соседи, прибывшие медики отвезли мальчика в больницу за 100 км. В больнице ребёнок пролежал 5 дней. Спустя 16 дней после случившегося в двери литовской семьи постучали должностные лица, они весь день допрашивали мать, отца закрыли в арестантской, а его самого забрали. Мать написала письмо Литовской службе по защите прав детей и усыновлению, та попросила предоставить больше информации, чтобы можно было бы обратиться к норвежцам за объяснениями, почему они забрали несовершеннолетнего.

Поскольку мать в Норвегии не жила, а гостила, ей будет проще вернуть ребёнка, потому что дело, скорее всего, будет передано Литве, и она уже будет решать, что делать. «Вопрос передачи юрисдикции или возвращения ребёнка в Литву должен решиться легко, потому что Литва в течение 6 месяцев сохраняет юрисдикцию. Согласно представленным данным, родители уехали в апреле», — пояснил заведующий Отделом правовой помощи и международного сотрудничества Ян Мациевский.

В июле будет год, как Норвегия придерживается Гаагской конвенции — появляется теоретическая возможность вывезти ребенка из Норвегии, если в Литве есть его родственники, которые смогут о нём позаботиться. Однако специалисты говорят, что национальное право Норвегии не приспособлено к установкам Конвенции, поэтому специалисты по защите прав детей не договариваются со специалистами из Осло.