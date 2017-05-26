«Лесная реформа» в Брянске привела к отставкам в правительстве
Брянск, 26 мая, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Проблемы в лесной сфере в Брянской области привели к давно назревающему увольнению начальника профильного управления Владимира Котенкова. Указ об его увольнении размешен на официальном интернет-портале правовой информации 26 мая. Подписал его губернатор Александр Богомаз 24 мая.
Временно исполняющим обязанности руководителя управления лесами стал Владимир Дзубан.
Причины такого решения неизвестны. Скорее всего, ими стали множество нерешенных проблем в сфере лесопользования, о которых в последнее время активно говорилось на совещаниях в правительстве.
К примеру, в правительстве были недовольны низким уровнем налоговых поступлений от пользования лесами. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году брянские предприятия, арендующие лес, заплатили в федеральный бюджет почти 396 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2015 году. Несмотря на это, в 2017 году депутаты планируют провести анализ работы арендаторов, которые имеют более 50 тысяч гектаров леса.
Кроме того, ранее сообщалось, что в регионе более 1,2 млн гектаров леса, из них к эксплуатационным лесам относится более 550 тысяч гектаров. В области арендуется 247 лесных участков, площадь которых составляет 824 тысячи гектаров. На них в 2016 году было заготовлено 818 тысяч кубометров древесин.
Одна из главных претензий к Владимиру Котенкову состояла в том, что на остальных 400 тысячах гектаров лесоустройство не произведено. Пока они простаивают — компаниям неинтересно их арендовать, так как здесь нет возможности использовать технику. В итоге получается, что в труднодоступных местах лес просто гниет.
В начале 2017 года тучи над Владимиром Котенковым начали сгущаться еще сильнее — прокуратура провела проверку в управлении и выявила, что в Брянской области 586,9 тысячи гектаров леса не поставлено на кадастровый учет. Лесоустройство на этих участках не проводилось более 10 лет.
Напомним, что в 2016 году брянские депутаты приняли ряд законов, направленных на легализацию лесного бизнеса. Но одним из первых шагов стало показательное уголовное дело в отношении депутата Александра Тюлина. Он обвиняется в уклонении от налогов в особо крупном размере и незаконной вырубке деревьев — также в особо крупном размере.
К слову, в мае 2017 года Минприроды и Рослесхоз составили рейтинг лесопользования в регионах. Брянская область оказалась в десятке лучших.