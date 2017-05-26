Брянск, 26 мая, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Проблемы в лесной сфере в Брянской области привели к давно назревающему увольнению начальника профильного управления Владимира Котенкова. Указ об его увольнении размешен на официальном интернет-портале правовой информации 26 мая. Подписал его губернатор Александр Богомаз 24 мая.

Александр Васильевич Федоров . Дорога в лесу.1867

Временно исполняющим обязанности руководителя управления лесами стал Владимир Дзубан.

Причины такого решения неизвестны. Скорее всего, ими стали множество нерешенных проблем в сфере лесопользования, о которых в последнее время активно говорилось на совещаниях в правительстве.

К примеру, в правительстве были недовольны низким уровнем налоговых поступлений от пользования лесами. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году брянские предприятия, арендующие лес, заплатили в федеральный бюджет почти 396 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2015 году. Несмотря на это, в 2017 году депутаты планируют провести анализ работы арендаторов, которые имеют более 50 тысяч гектаров леса.

Кроме того, ранее сообщалось, что в регионе более 1,2 млн гектаров леса, из них к эксплуатационным лесам относится более 550 тысяч гектаров. В области арендуется 247 лесных участков, площадь которых составляет 824 тысячи гектаров. На них в 2016 году было заготовлено 818 тысяч кубометров древесин.

Одна из главных претензий к Владимиру Котенкову состояла в том, что на остальных 400 тысячах гектаров лесоустройство не произведено. Пока они простаивают — компаниям неинтересно их арендовать, так как здесь нет возможности использовать технику. В итоге получается, что в труднодоступных местах лес просто гниет.

В начале 2017 года тучи над Владимиром Котенковым начали сгущаться еще сильнее — прокуратура провела проверку в управлении и выявила, что в Брянской области 586,9 тысячи гектаров леса не поставлено на кадастровый учет. Лесоустройство на этих участках не проводилось более 10 лет.

Напомним, что в 2016 году брянские депутаты приняли ряд законов, направленных на легализацию лесного бизнеса. Но одним из первых шагов стало показательное уголовное дело в отношении депутата Александра Тюлина. Он обвиняется в уклонении от налогов в особо крупном размере и незаконной вырубке деревьев — также в особо крупном размере.

К слову, в мае 2017 года Минприроды и Рослесхоз составили рейтинг лесопользования в регионах. Брянская область оказалась в десятке лучших.