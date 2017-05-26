Нижний Новгород, 26 мая, 2017, 15:05 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде осуждены бывшие чиновники городской администрации, признанные виновными в организации аферы по продаже муниципального имущества по сильно заниженным ценам.

Леонид Соломаткин. Пирушка. 1864

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, бывший заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Владимир Привалов, заместитель директора департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Крайнов и бывший директор оценочной компании ООО «Мобайл Груп» Козлов останутся на свободе. Суд приговорил их к условным срокам.

Так, Привалову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, Крайнову и Козлову — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, Привалов и Крайнов лишены права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанной с осуществлением функций представителей власти, сроком на 2 года.

Суд счел это достаточным наказанием для людей, нанесших ущерб городу на сумму более 173 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2014 года городская администрация продала ООО «РЭП-» 99,977% пакета акций ОАО «ТЭК-НН». В распоряжении покупателя оказались тепловые сети протяженностью свыше 40 километров, 11 тепловых пунктов и 2 котельные, которые снабжают тепловой энергией потребителей, проживающих в спальном микрорайоне верхней части Нижнего Новгорода.

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Сумма сделки составила 52 млн рублей. В то же время в областной прокуратуре утверждали, что минимальная стоимость имущественного комплекса, находившегося в собственности «ТЭК-НН», составляет более 300 млн рублей. Кроме того, по данным прокуратуры, администрацией Нижнего Новгорода в целях создания ОАО «ТЭК-НН», а также для обеспечения его функционирования затрачено свыше 300 млн рублей из средств городского бюджета.

В ходе расследования величина нанесенного городу ущерба была скорректирована до 173,5 млн рублей

Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении главы администрации города Олега Кондрашова. Прокуратура увидела в его действиях признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

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В мэрии Нижнего Новгорода тогда поспешили заявить, что сделка по продаже «ТЭК-НН» полностью законна, а цена проданного имущества была определена независимым оценщиком, которым выступило ООО «Мобайл Груп». Чиновники утверждали, что все проверки, касающиеся продажи акций «ТЭК-НН», а также последовавшие за этим заявления прокуратуры носят политический характер и могут быть связаны с выборами в городскую думу Нижнего Новгорода осенью 2015 года.

Позже в рамках расследования были задержаны Привалов, Крайнов и Козлов, которым и было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»,), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ («Пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

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Кондрашов на протяжении всего следствия оставался в статусе свидетеля и избежал уголовного наказания.

После возбуждения уголовного дела «РЭП-2» отказалось от сделки, заявив, что не хочет внимания со стороны правоохранительных органов.

«ТЭК-НН» было создано в 2001 году мэрией Нижнего Новгорода (49%) и группой московских инвесторов (51%). В 2003 году новое руководство города выкупило у инвесторов пакет акций компании. В 2004 году мэрия Нижнего Новгорода и ОАО «Газпром» договорились о продаже газовикам 51,2% акций из муниципального пакета «ТЭК-НН».

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Предполагалось, что «Газпром» направит на эти цели 150 млн рублей и инвестирует в совместное предприятие дополнительно около 200 млн рублей. После нескольких месяцев обсуждений сделки она была отложена на неопределенный срок.