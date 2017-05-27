Варшава, 28 мая, 2017, 00:17 — ИА Регнум. Польская нефтегазовая компания PGNIG, делая заявление о том, что пока не торопится принимать решение по поводу продления контракта с «Газпром» о поставках голубого топлива, вероятно, хочет таким образом снизить градус напряжения в отношениях между странами. Поскольку непростое политическое взаимодействие между Москвой и Варшавой не может не отражаться на бизнесе. Такое мнение в интервью ИА REGNUM высказал заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Может быть, это связано с тем, что поляки слишком ретиво выступают против вообще конструктивного взаимодействия. Это, конечно, отражается на бизнесе, потому что как бы то ни было, российский газ играет очень значительную роль в польском энергобалансе. PGNIG покупает львиную долю объемов у «Газпрома». Это постоянное взаимодействие, а то, как себя ведет Польша во всех сложных вопросах создает разные трудности.

В целом — атмосфера недоверия вместо атмосферы партнерства по долгосрочным контрактам. Поэтому, может, и решили немного снизить градус этой истории», — отметил Гривач.

Варшава давно изъявляла желание избавиться от «энергетической зависимости от России». Поэтому еще в мае прошлого года польская энергетическая компания PGNIG объявила, что после 2022 года, то есть после завершения контракта с «Газпром» больше не станет заключать с ней долгосрочных контрактов. Однако в четверг, 25 мая, глава польской госкомпании Петр Возняк заявил, что PGNIG не торопится решать этот вопрос.

Комментируя это заявление, эксперт ФНЭБ отмечает, что до завершения контракта остается еще пять лет. Это не очень большой срок, и обычно за такой период до конца договоренностей уже можно начинать переговоры о каких-то условиях. Тем более стоит это делать, учитывая ту политику, которую проводит правительство Польши. Снизить напряженность в отношениях было бы в интересах обеих стран, считает Гривач.

Как ранее отмечалось, доля российского газа на рынке голубого топлива Польши составляет около 50%. Тем не менее, желая диверсифицировать поставки, Варшава прибегает к закупкам сжиженного природного газа, например, из Катара. Недавно даже был заключен контракт о поставках СПГ из США. Однако такой вариант поставок гораздо дороже, а в случае с американским СПГ может оказаться еще и ниже по качеству.

«С катарским СПГ Польша уже попробовала. Это оказался очень дорогой магазин. Я не знаю, какими соображениями руководствовались в Польше, что увеличили объем закупок по катарскому контракту, — рассуждает аналитик, — Возможно, это позволило хотя бы немного снизить цену за счет объемов. Но все равно, подозреваю, что она более высокая по сравнению с ценой газа по российскому контракту. А объемы так или иначе все равно не сопоставимы: 2 млрд кубометров против 10…».

В конце апреля, когда Польша заключила контракт с американской компанией Cheniere Energy на разовую поставку сжиженного природного газа, советник польского президента по международным делам Кшиштоф Щерский заявил, что такая покупка является «большим достижением». Однако, как пояснил Алексей Гривач, речь идет о своповой торговле, и говорить о каком-то долгосрочном контракте не приходится. Кроме того, могут быть проблемы с качеством такого СПГ. Например, ранее Литва была вынуждена отказаться от закупок СПГ американского, потому что он оказался неподходящим для транспортировки по литовской газотранспортной системе.