Госдума сняла с рассмотрения законопроект об электронных повестках
Москва, 26 мая, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Госдума 26 мая отказалась рассматривать инициативу, предлагающую отправлять призывникам электронные повестки: в комитете по обороне посчитали, что для этого потребуются дополнительные бюджетные траты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Расходы придется покрывать за счет средств федерального бюджета, поскольку военные комиссариаты находятся в подчинении Министерства обороны РФ, говорится в заключении Правового управления Госдумы.
При этом авторы инициативы не предоставили требуемого в таких случаях заключения правительства РФ. В связи с его отсутствием профильный комитет Госдумы вернул разработчикам их инициативу, не став ее рассматривать по существу.
Сенаторы, которые внесли законопроект на рассмотрение, предлагали молодым людям указывать в военкоматах действующие адреса электронной почты, чтобы на них могла прийти повестка с электронной подписью военного комиссара или уполномоченного лица.
Согласно действующей процедуре получения повестки, она направляется призывнику заказным письмом из военкомата под роспись в уведомлении о вручении.
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