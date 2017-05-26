Москва, 26 мая, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Госдума 26 мая отказалась рассматривать инициативу, предлагающую отправлять призывникам электронные повестки: в комитете по обороне посчитали, что для этого потребуются дополнительные бюджетные траты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Расходы придется покрывать за счет средств федерального бюджета, поскольку военные комиссариаты находятся в подчинении Министерства обороны РФ, говорится в заключении Правового управления Госдумы.

При этом авторы инициативы не предоставили требуемого в таких случаях заключения правительства РФ. В связи с его отсутствием профильный комитет Госдумы вернул разработчикам их инициативу, не став ее рассматривать по существу.

Сенаторы, которые внесли законопроект на рассмотрение, предлагали молодым людям указывать в военкоматах действующие адреса электронной почты, чтобы на них могла прийти повестка с электронной подписью военного комиссара или уполномоченного лица.

Согласно действующей процедуре получения повестки, она направляется призывнику заказным письмом из военкомата под роспись в уведомлении о вручении.

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