Пенза, 26 мая, 2017, 12:59 — ИА Регнум. 26 мая на заседании Пензенской гордумы депутаты единогласно проголосовали за прекращение полномочий зампреда Георгия Тюрина, ставшего фигурантом коррупционного уголовного дела. Всего присутствовали 27 парламентариев из 32. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Георгию Тюрину оставили статус депутата городского парламента.

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«В связи с тем, что Тюрин Георгий Валерьевич по объективным причинам не может исполнять свои обязанности заместителя председателя городской думы на постоянной основе, предлагаю его полномочия прекратить», — сказал перед началом голосования глава города Валерий Савельев.

«На сегодняшней сессии городской думы не был поставлен вопрос на голосование о сложении Георгием Тюриным полномочий депутата. Для этого либо он сам должен написать заявление, либо глава города должен поставить на голосование такой вопрос», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM сложившуюся ситуацию депутат Пензенской гордумы Борис Панин.

По его словам, трое из 14 депутатов городского парламента, уличенные прокуратурой в сокрытии своих доходов, сложили свои полномочия по собственному желанию. «От остальных депутатов таких заявлений в городскую думу на сегодняшний день не поступало. Пока всё остаётся, как есть», — отметил Панин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Пензу обрушилась волна коррупционных скандалов. По данным прокуратуры, 14 депутатов Пензенской городской думы нарушили федеральный закон «О противодействии коррупции», представив неполные и недостоверные сведения о доходах, об имуществе в отношении себя, супругов и несовершеннолетних детей, в справках не указаны полученные доходы, находящиеся в собственности объекты недвижимости, транспортные средства, а также участие в коммерческих организациях. В числе 14 нарушителей был и заместитель председателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин.

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В начале мая 2017 года СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении Тюрина, который подозревается в покушении на взятку в размере 25 млн рублей. Дело возбуждено по материалам УФСБ. Сейчас он находится под арестом. По данным следствия, депутат предложил предпринимателю за взятку обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства. В рамках достигнутой договоренности Тюрин в ноябре 2016 года получил от предпринимателя 1 млн рублей, при этом в качестве оставшейся части взятки подозреваемый предложил предпринимателю безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью 1420 кв. м (стоимостью не менее 24 млн). Договор купли-продажи на помещение был оформлен на сына депутата для дальнейшего использования площади в коммерческих целях.

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