На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски

Пенза, , 14:16 — REGNUM По результатам проведенного УФСБ России комплекса оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва по статье «Покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

По данным следствия, подозреваемый депутат предложил предпринимателю за взятку в размере 25 млн рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства. В рамках достигнутой договоренности в ноябре 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя 1 млн рублей, при этом в качестве оставшейся части взятки подозреваемый предложил предпринимателю безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью 1420 кв м (стоимостью не менее 24 млн). Договор купли-продажи на помещение был оформлен на сына депутата для дальнейшего использования площади в коммерческих целях.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемого и администрации города Пензы, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В ближайшее время будет решаться вопрос о его задержании и избрании меры пресечения.