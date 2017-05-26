Москва, 26 мая, 2017, 12:31 — ИА Регнум. 52% жителей России уверены, что президент РФ Владимир Путин в своих действиях в первую очередь руководствуется мнением граждан, 37% считают, что мнение граждан для Путина — не самое главное. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Kremlin.ru Владимир Путин

Первой точки зрения чаще других придерживаются люди со средним общим образованием и ниже, второго — люди с высшим образованием и москвичи.

В настоящее время президент лучше справляется своими обязанностями, чем в течение первых двух сроков работы на этом посту (42%).

Среди основных его заслуг граждане называют: действия на международной арене, твердая политическая позиция, забота о людях, правильная социальная политика и присоединение Крыма к России.

При этом не одобрение вызывают поступки и решения Путина в сфере социальной политики («низкий уровень жизни людей»), помощь другим странам и вмешательство в сирийский конфликт.

По мнению трети опрошенных (32%), наиболее серьезные перемены в стране происходят к лучшему именно благодаря президенту РФ.

Нынешний срок президентских полномочий Владимира Путина истекает. 80% респондентов уверены, что Путин будет баллотироваться в президенты РФ в 2018 году.

При этом 47% опрошенных расстроятся, если Путин не выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 14 мая 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Читайте также: Названы ориентировочные сроки начала президентской кампании в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК, избирательная кампания по выборам президента России начнется в период с 7 по 17 декабря 2017 года — в случае принятия и вступления в силу поправок в избирательное законодательство.

Напомним, 24 мая депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки в избирательное законодательство, согласно которым дата голосования будет перенесена на 18 марта (день воссоединения Крыма с Россией).