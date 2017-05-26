Воронеж, 26 мая, 2017, 12:24 — ИА Регнум. В Воронеже суд вынес приговор в отношении мужчины, напавшего с топором на заместителя руководителя допофиса Сбербанка России, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 26 мая старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов. 60-летнего воронежца суд признал виновным в покушении на убийство.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания С топором

Как установлено судом и следствием, 20 января мужчина, работавший дворником, чистил от снега и наледи ступеньки офиса Сбарбанка России в Коминтерновском районе. Заместитель руководителя этого офиса, как ему показалось, высказала недовольство его работой. Дворник сходил домой, взял топор, вернулся к офису и, войдя в помещение, нанес женщине три удара. Женщину спасли сотрудники и посетители банка — мужчину скрутили, топор у него отняли.

Несмотря на то, что судебно-медицинская экспертиза признала нападавшего ограниченно вменяемым, выяснилось, что он страдал психическим расстройством. Ранее он обращался за медицинской помощью в связи с депрессивным состоянием и бессонницей, проходил амбулаторное наблюдение и лечение у врача психиатра.

Суд назначил бывшему дворнику наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии строгого режима. В колонии он должен будет пройти лечение у врача-психиатра.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одно происшествие в офисе Сбербанка произошло на прошлой неделе, 16 мая. Рано утром, после открытия офиса, в помещение вошел мужчина, который, угрожая ножом потребовал деньги. Сотрудники банка вызвали группу быстрого реагирования и, когда они прибыли, нападавший покончил с собой.