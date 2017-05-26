Махачкала, 26 мая, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Помилование экс-мэра Махачкалы Саида Амирова, приговоренного к пожизненному заключению за организацию теракта и убийство в Дагестане считают маловероятным. Такое мнение высказало ИА REGNUM большинство экспертов, комментируя сообщение о том, что представители Совета по правам человека при президенте РФ передали первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко просьбу об освобождении Амирова. Заместитель главного редактора газеты «Черновик» Магомед Магомедов считает, что возможное помилование Амирова идет вразрез с позицией силовых структур.

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«Помилование его де-факто будет означать, что силовая машина — оперативники и следователи ФСБ, Генпрокуратура, военный суд в Ростове — ошиблись. А эта система не любит признавать своих ошибок или же наблюдать за тем, как их старания — посадить Амирова — ломаются адвокатами и правозащитниками. Уверен, что обращениям правозащитников будет противодействовать мощное силовое лобби», — заявил Магомедов.

По его словам, максимальный результат, который может дать прошение о помиловании, — это изменение формы наказания с учётом состояния здоровья Амирова и человеческого фактора — «чувства сострадания, которое есть и у отдельных представителей администрации президента России». При таком развитии событий возможна отмена пожизненного заключения и назначение лишения свободы на какой-то срок либо смягчение условий пребывания в тюрьме — изменение особого режима на строгий или общий.

Руководитель дагестанского отделения политической партии «Яблоко» Альберт Эседов предположил, что тяжесть преступлений, в совершении которых Амиров признан виновным, может не оставить шансов на помилование чисто с правовой точки зрения.

«Вероятно, если к 100-летию революции все же удастся внести поправки, о которых говорили члены СПЧ, обсуждение темы снисхождения к осужденным со слабым здоровьем будет более активным. И тут также стоит обратить внимание, не приведут ли эти поправки к шквалу обращений о помиловании других осужденных с заболеваниями?» — считает Эседов.

Невысокой назвал вероятность помилования и вице-спикер парламента Дагестана Камил Давдиев.

«Учитывая тяжесть обвинений и то, что состояние его здоровья не учли при вынесении приговора, обращение ничего не даст», — заявил собеседник.

Общественный деятель Шамиль Хадулаев не исключает, что Амирова могут перевести под домашний арест и даже помиловать, если законом предусмотрено снисхождение к инвалидам I группы.

«Я уверен, что Саид Амиров, просидев четыре года, прекрасно понял, что было и чего бы он, вернув все назад, не совершил. Посещая СИЗО, мы много общаемся с людьми там сидящими, и в подавляющем большинстве они понимают свою вину. При общении с разными людьми многие из них высказывают мнение, что им за это время стало жаль Саида Джапаровича. И это говорят даже те, кто ранее был очень зол на него», — добавил Хадулаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Саида Амирова к 10 годам тюрьмы за попытку покушения на экс-главу дагестанского отделения Пенсионного фонда Сагида Муртазалиева. В 2016 году тот же суд признал экс-мэра Махачкалы виновным в организации обстрела из гранатомета торгово-развлекательного центра «Москва» в Каспийске и организации убийства следователя СУ СКР по РД Арсена Гаджибекова. Амирову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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КС отказал экс-мэру Махачкалы в рассмотрении жалобы на пожизненный срок

В том же году адвокаты Амирова безуспешно пытались отменить этот приговор в Верховном суде РФ. В 2017 году приговор подтвердил и Конституционный суд РФ, не приняв к рассмотрению жалобу защитников экс-мэра Махачкалы.

Накануне член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин сообщил, что передал обращение с просьбой о помиловании Амирова первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко в ходе личной беседы. До этого Кириенко встречался с членами Совета. Среди вопросов, которые они обсудили, было предложение объявить амнистию к 100-летию революции в России.

В 2015 году Бабушкин уже просил президента России рассмотреть сообщения о пытках в отношении других фигурантов уголовного дела против Саида Амирова.

Саид Амиров стал инвалидом l группы после одного из покушений на него. Он отбывает наказание в колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области.