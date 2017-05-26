Санкт-Петербург, 26 мая, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге прекратили рассмотрение очередного «дела Исаакия» по иску группы депутатов городского парламента. Такое решение принял Октябрьский районный суд 26 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исаакиевский собор

Пятеро оппозиционных депутатов Законодательного собрания — Михаил Амосов, Борис Вишневский, Алексей Ковалёв, Сергей Трохманенко, Максим Резник — подали коллективную жалобу на бездействие Заксобрания, которое, по их мнению, по инициативе единороссов систематически уклоняется от рассмотрения вопроса о референдуме по судьбе Исаакиевского собора.

Этот вопрос уже дважды снимали с повестки пленарного заседания. Истцы считают, что парламент тем самым нарушает федеральное законодательство о референдуме.

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Судья Елена Николаева посчитала, что рассматривать жалобу депутатов по существу недопустимо, так как это станет вмешательством суда в законотворческую деятельность, поэтому «указанные требования не подлежат разрешению в порядке административного производства».

Отметим, что ни истцы, ни ответчик, ни прокурор не согласились с судьей, заявив, что считают невозможным прекратить рассмотрение дела по указанным основаниям.

«Суд же не пишет законы или постановления, так что он не вмешивается в нормотворческую деятельность», — заметил представитель одного из истцов, депутата Бориса Вишневского. Другой истец, депутат Максим Резник заявил, что прекращать дело нельзя, так как заявители жалуются на то, что Заксобрание не выполняет свои функции.

Представитель городского парламента Татьяна Кузнецова тоже высказалась против прекращения процесса. «Суд же просто выносит решение о признании действий или бездействия незаконным, он же не выносит решение о том, что дальше делать государственному органу», — заметила Кузнецова.

Представитель прокуратуры настаивала на том, чтобы рассмотреть дело по существу.

Тем не менее, суд принял решение прекратить производство. Аргументы сторон решено отклонить, так как, по мнению судьи, они неверно толкуют нормы закона.

Пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда Определение Октябрьского суда по «делу Исаакия»

«Как же тогда оспаривать в суде беспредел? Человечество изобрело судебную ветвь власти, чтобы контролировать две другие. Логики в аргументации суда нет вообще», — заметил депутат Максим Резник.

Постановление Октябрьского районного суда может быть обжаловано в городском суде в течение 15 дней. Истцы сообщили, что намерены воспользоваться этим правом.