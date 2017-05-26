Тюмень, 26 мая, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ЛДПР, вчера, 25 мая, депутаты облдумы рассмотрели исполнение бюджета Тюменской области за 2016 год. У фракции ЛДПР возникли вопросы к бюджетным инвестициям, предоставленным юридическим лицам в 2016 году, в частности, 780 млн рублей АО «Корпорация развития» и «больничных» деньгах, выделенных по межрегиональной программе «Сотрудничество». На крупных стройках Югры пропадают миллиарды, заявили «соколы Жириновского» и не проголосовали за исполнение бюджета за 2016 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

За 12 лет работы «Корпорации развития» только в проект «Полярный кварц» были вложены миллиарды бюджетных рублей. Проект был направлен на создание производства особо чистого кварцевого концентрата и кварцевого порошка для электронной, оптической, светотехнической промышленности, наноиндустрии и солнечной энергетики. Производство обогащенного кварца так и не началось, а саму корпорацию сотрясают коррупционные скандалы. По сообщению пресс-службы организации, для полной реализации проекта «Полярный кварц» сегодня необходимо завершить строительство второй очереди завода в Нягани (при участии «Роснано») и создать материально-производственную базу проекта, включая приобретение горной техники, закупку материалов и комплектующих, расчёты с кредиторами. А это — очередные миллиарды, которые, как опасаются парламентарии, могут утечь в никуда.

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Кроме того, депутаты вспоминают про теплоэлектростанцию «Полярная», в которую только в 2015 году было инвестировано более 12,4 млрд рублей. На эти деньги было закуплено лишь основное импортное оборудование и 65% вспомогательного оборудования.

Напомним, АО «Корпорация развития» прославилась в октябре 2016 года арестом гендиректора Сергея Маслова и его заместителя Владимира Караманова. Их заподозрили в хищении миллиарда рублей корпорации, акционерами которой являются уральские регионы. На данный момент Маслов и Карманов выпущены на свободу. Бывший гендиректор «Полярного кварца» Александр Митрофанов подозревается в хищении сотен миллионов рублей. Он инициировал свою смерть, скрывался в Израиле, избежав экстрадиции, по некоторым сведениям, прячется в Великобритании.

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«Какого результата мы хотели добиться, вкладывая средства в уставный капитал ГСК «Югория» (государственной страховой компании — ИА REGNUM ) и АО «Корпорация Развития»? Мы можем вспомнить многие другие проекты «Корпорации развития». На сегодняшний день ни один из них не реализован до конца. Очевидно, что ни о каком рациональном расходовании речи не идет. Практику вливания бюджетных денег в неблагонадежные компании пора прекратить, а все организации, которые осуществляют свою деятельность за счет бюджетных средств, должны находиться под постоянным пристальным контролем, в том числе со стороны Счетной палаты и Тюменской областной думы в рамках их полномочий. Только такой подход позволит нам действительно эффективно исполнять бюджет», — заявил депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин.

Строительство многопрофильной больницы в Нижневартовске по улице Северной ведётся с 2011 года. В объект уходят миллионы межрегиональной программы «Сотрудничество» — то проект переделывается, то подрядчики меняются. В правительстве Югры до сих пор не называют конкретную сумму строительства этой больницы. И 5 млрд назывались, и 7 млрд рублей. Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее также заявляла, что возведение данного объекта должно быть завершено в 2019 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первым подрядчиком больницы-долгостроя была московская компания «Строй-Престиж», затем её сменило ООО «Версо-Монолит». К январю 2016 года объект был готов лишь на 33%. Договор с «Версо-Монолитом» был расторгнут. Нового подрядчика не нашли. С 2017 года ООО «Версо-Монолит» вернулось на долгострой. Стоимость контракта составила 2,3 млрд рублей.

«Это нонсенс в российской практике, строить объект вот уже десять лет, каждый раз увеличивая стоимость, затягивая сроки. — возмущается парламентарий Артем Зайцев. — Подрядчик ООО «Версо-Монолит» сперва срывает сроки строительства объекта, а потом выигрывает государственный контракт и, при попустительстве властей Ханты-Мансийского автономного округа, продолжает строить. Прокуратура в этом ничего не находит. После наших сигналов министр здравоохранения РФ обратилась в адрес губернатора Тюменской области, с просьбой взять на личный контроль строительство нижневартовской больницы».

Еще один набивший оскомину долгострой — больница в Горноправдинске, строительство которой началось в 2013 году. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей. Финансирование объекта ведется в рамках программы «Сотрудничество». Готовность объекта — 30%. Причины долгостроя стандартные: ошибки проектирования и недофинансирование.

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Артем Зайцев считает, что региональные парламентарии просто обязаны максимально уделять внимание контролю за расходованием средств по программе «Сотрудничество». Ранее Зайцев направил Счётной палате Ханты-Мансийского автономного округа свои предложения о проведении проверок строительства больниц в Нижневартовске и посёлке Горноправдинске.

Артем Зайцев обратился к депутатам Тюменской облдумы с предложением держать в тонусе правительство Югры.

«Если каждый из вас направит свои запросы в различные инстанции, возможно правительство Югры сделает соответствующие выводы. И по концу этого года мы будем иметь динамику на улучшение, стройка, наконец, сдвинется с мертвой точки. Коллеги, я знаю, что это в ваших силах — помочь жителям Нижневартовска и Горноправдинска. Ведь жители Югры тоже хотят жить в современных условиях, получать должную медицинскую помощь», — резюмировал тюменский парламентарий.

Напомним, АО «Корпорация развития» была задумана как некая копилка регионов Большого Урала для реализации крупнейшего инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал Полярный» и ряда других инвестиционных проектов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности экономики областей и округов и их диверсификацию. Создана она была по поручению президента РФ Владимира Путина 30 августа 2006 года. В 2012 году ОАО «Корпорация Урал промышленный — Урал Полярный» переименовали в ОАО «Корпорация развития». Организация занимается в основном инвестиционными проектами трех субъектов Уральского федерального округа: Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Есть в ней и незначительные доли Свердловской и Челябинской областей. На сегодняшний день главной повесткой наблюдательного совета корпорации является реализация проекта Северного широтного хода на Ямале. Ради этого департамент имущественных отношений ЯНАО увеличил долю в корпорации с 32,67% до 34,88%. Соответственно доля ХМАО снизилась с 36,51% до 35,32%, а Тюменской области — с 29,68% до 28,7%.

Программа «Сотрудничество» была разработана в 2004 году в рамках договора между властями Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов для совместного финансирования строительства транспортных развязок и социальных объектов (школ, больниц, детсадов), а также развитие сельского хозяйства. Она работает по принципу «Корпорации развития», только направлена не на большие проекты, а на социальную сферу трёх территорий, включая дотации на совместные авиаперевозки.

Её регулярно продлевают. 30 декабря 2014 года она вновь была утверждена, уже на 2015−2020 годы. Общий объём финансирования программы составляет 74 млрд 416,6 млн рублей.