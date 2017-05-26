Москва, 26 мая, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Аптеки смогут расходовать средства, поступающие не из бюджета, на закупку дорогих лекарств, что позволит им оставаться конкурентоспособными и обеспечит граждан необходимыми лекарствами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, соответствующий законопроект Госдума обсудит в третьем чтении. Государственные и муниципальные аптеки не могут приобретать лекарства через систему госзакупок, поскольку это отрицательно сказывается на их ассортименте и ограничивает граждан в возможностях приобрети нужное лекарство, заявил первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

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«Начиная с января этого года все государственные и унитарные предприятия обязаны осуществлять закупки, размещая соответствующие объявления о тендере в интернете. Многие сельские аптеки оказались к этому абсолютно не готовы», — пояснил он.

Кроме того, по требованиям закона, при закупках нужно было бы выбирать наиболее дешёвый товар, что привело бы к тому, что в малых городах с полок аптек полностью исчезли бы дорогие лекарства. По словам Исаева, такая мера ударила бы по гражданам и серьёзно затруднила бы деятельность такого рода организаций.

«Мы планируем сегодня принять этот законопроект в третьем чтении. Аптеки возвращаются к нормальному режиму закупок», — подчеркнул Исаев.