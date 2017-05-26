Анкара, 26 мая, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции убили 29 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации в горном районе Тендурек на границе между провинциями Агри и Ван, сообщает 26 мая Reuters.

Курды РПК строй

Во время спецоперации погибли три турецких солдата, а также представитель местной милиции.

Вооруженное столкновение между РПК и силами безопасности Турции началось 24 мая, тогда повстанцы сожгли несколько турецких машин.

25 мая, в ходе усилившихся боев, члены РПК убили военнослужащий турецкой армии, что и стало причиной столкновений 26 мая, когда погибло 29 курдов.

Напомним, РПК ведет борьбу с правительством Турции на протяжении многих десятилетий. Периоды противостояния сменяются мирными соглашениями, последнее из которых было расторгнуто в 2015 году.

За годы конфликта между РПК и Анкарой погибло более 40 тыс. человек, подавляющая часть из которых курды.