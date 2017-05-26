Москва, 26 мая, 2017, 10:14 — ИА Регнум. В регионах России продолжается закладка садов. Закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений (на 23 мая) в целом по стране проведена на площади 6,27 тыс. га или 59,2%, сообщили в Минсельхозе РФ.

Борис Кустодиев. Яблоневый сад. 1918

В 2017 году планируется посадить 10,6 тыс. га многолетних плодовых насаждений (без учета виноградников).

Напомним, активная закладка садов в России началась совсем недавно, и аграриям нужно время на развитие. В 2015 году в России было заложено около 14 тыс. га садов, в 2016-м —14,6 тыс. га садов.

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Как сообщает ИА REGNUM, ранее президент Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Сергей Королев заявлял, «чтобы достичь плановых показателей производства около 2,8 млн тонн яблок в 2020 году, в том числе 1,9 млн тонн в промышленном секторе, необходимо ежегодно высаживать минимум 14 тыс. га, причем 30−40% должно приходиться на суперинтенсивные сады».

Закладка многолетних насаждений в субъектах РФ продолжается.

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