Москва, 26 мая, 2017, 09:03 — ИА Регнум. В Москве с 1 июня впервые запускается программа летнего отдыха для детей «КультЛето». Свои двери откроют более 200 культурных центров, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детское творчество

В течение трех месяцев дети и подростки смогут играть на свежем воздухе под присмотром педагогов, проводить научные эксперименты и даже снимать собственные фильмы, не выезжая за пределы столицы.

Кроме того, в рамках проекта в учреждениях департамента культуры города Москвы будут работать более 1500 студий и мастерских. При этом будут разработаны как платные, так и бесплатные программы.

В домах культуры детей и подростков ждут как однодневные занятия, например по рисованию, декоративно-прикладному искусству, ритмике и английскому языку, так и тематические программы или интенсивы продолжительностью от пяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году летом также будет работать программа бесплатного детского отдыха «Московская смена». Ребят ждут в 266 столичных учреждениях, среди которых 132 школы департамента образования, 30 спортшкол департамента спорта и туризма и 104 учреждения департамента труда и социальной защиты населения.

Для детей будет организовано трехразовое питание. Участие в программе бесплатное. «Московская смена» будет работать в будние дни с 09:00 до 18:00.