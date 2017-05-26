Вашингтон, 26 мая, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Президент США в ходе своего визита в Саудовскую Аравию «прикрыл» королевство от обвинений в распространении радикального исламизма, перенаправив обвинения в поддержке терроризма на Иран, пишет Фарид Закария в статье для The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

Он напомнил, что факты поддержки Саудовской Аравией исламского терроризма хорошо известны. Так, в опубликованной переписке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон говорится, что правительство Саудовской Аравии совместно с Катаром «предоставляло тайную финансовую и логистическую поддержку «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другим радикальным суннитским группам в регионе».

Кроме того, граждане Саудовской Аравии составляют вторую по численности группу иностранных боевиков в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, по некоторым оценкам, они составляют большинство в рядах боевиков в Ираке.

Саудовская Аравия трансформирует и ислам в странах ЕС, финансируя через «благотворительные организации» мечети, религиозные школы и имамов, которые продвигают фундаменталистскую, нетерпимую версию ислама, например, по всей Германии. Об этом говорится в докладах немецкой разведки.

«Со своих баз прошедшие в Саудовской Аравии подготовку имамы проповедуют заветы ваххабизма: первенство законов шариата, а также идеи жесткого джихадизма и такфиризма, которые дают право на убийство мусульман, считающихся еретиками, из-за того, что они не следуют подобной интерпретации ислама», — пишет репортер New York Times Карлотта Голл о действиях Эр-Рияда в Косово.

Трамп же называет источником исламистского терроризма Иран, притом, что Тегеран воюет с террористическими группировками, на которые приходится 94% жертв исламского терроризма с 2001 года — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикально суннитских формирований.

Почти каждый теракт на Западе так или иначе связан с Саудовской Аравией, и почти ни один из них не был связан с Ираном. США подписались поддерживать внешнюю политику Эр-Рияда — непрестанную серию конфронтаций с шиитами и их союзниками по всему Ближнему Востоку, заключает автор.