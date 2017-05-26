Москва, 26 мая, 2017, 08:53 — ИА Регнум. 80% акций компании DocDoc, которая является российским лидером на рынке онлайн-записей к врачу, приобрел Сбербанк России. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

«Группа Сбербанк выходит на новый рынок — рынок цифровой медицины, — сказал Хасис. — Наш выход осуществляется путем инвестирования в существующую компанию. Мы приобретаем около 80% акций российского лидера на рынке записи к врачу в интернете, это компания DocDoc».

По его словам, Сбербанк надеется, что компания DocDoc в дальнейшем будет оказывать и другие виды цифровых медицинских услуг, а не только услуги для записи к врачу.

Хасис отметил, что кредитная организация оценивает рынок цифровой медицины в России к 2020 г. в 150−180 млрд рублей.

«Надеемся, что Сбербанк станет лидером на этом рынке, — говорит он. — Эта платформа работает для клиентов любых банков».