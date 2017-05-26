Москва, 26 мая, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter сообщил, что в мае с московских улиц на спецстоянки было перемещено более 700 машин без номеров.

Управа района Люблино города Москвы Автоколона эвакуаторов

По его словам, активная эвакуация автомобилей без регистрационных знаков осуществляется по решению антитеррористической комиссии. «В том числе для обеспечения безопасности», — написал Собянин.

Он также пояснил, что владельцы машин часто снимают номера, чтобы не платить за парковку. Всего за май эвакуировано более 700 таких машин.

В первом квартале 2017 года город заработал на штрафах за правонарушения в области дорожного движения 3 млрд рублей, что на 23,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доход от парковок при этом вырос на 25% и составил 1,299 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотный проект платной парковки был запущен в столице 1 ноября 2012 г. Платная парковка впервые появилась на ул. Петровка и ул. Каретный ряд, а также в прилегающих переулках.

Плата за пользование машиноместами на улично-дорожной сети была установлена в размере 50 рублей в час. В настоящее время в некоторых районах Москвы плата достигает 200 рублей в час.

С 26 декабря 2016 г. в 47 районах Москвы было организовано точечное расширение парковочного пространства. Расширение коснулось только 4% (206 улиц) от общего числа улиц города.