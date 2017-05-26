Москва, 26 мая, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Котировки нефтяных фьючерсов снижаются в ходе торгов 26 мая, марка Brent впервые с 15 мая упала ниже $51 за баррель, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

lalabell68 Нефть

Баррель Brent по состоянию на 7:41 мск торгуется по $51,17, потеряв к открытию торгов 5,452%. На минимуме июльский фьючерс опускался до $50,89 за баррель.

К этому времени марка WTI также потеряла более 5% и опустилась до отметки 48 — она составляет $48,54 (-5,810%). Минимум составил $48,34 за баррель.

В понедельник, 22 мая, баррель Brent превысил отметку $54, на максимуме цена контракта составляла $54,17.Стоимость углеводородов идёт вниз на фоне принятого странами — членами ОПЕК и нефтеэкспортерами, не входящими организацию, 25 мая на встрече в Вене решения о продлении действия соглашения о сокращении добычи нефти до марта 2018 года.

Впервые страны-нефтедобытчики подписали соглашение в конце 2016 года. Объемы ограничений сохранились: страны ОПЕК должны сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей, а страны не-ОПЕК на 558 тыс. баррелей, из которых на Россию приходится 300 тыс. баррелей.