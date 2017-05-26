Москва, 26 мая, 2017, 07:42 — ИА Регнум. В рейтинге самых богатых наследников России первое место занял сын президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова Юсуф. Состояние молодого человека оценивается в $14,5 млрд. Список богатейших наследников российских бизнесменов опубликовал журнал Forbes.

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На второй строчке рейтинга находится дочь председателя советов директоров компаний «СУЭК» и «СГК» Тара Мельниченко, которая унаследует $13,2 млрд. Третью строчку занимают двое детей председателя правления ОАО «Новатэк» Леонида Михельсона, которым достанется по $9,2 млрд.

В Топ-5 рейтинга также попали сын совладельца «Альфа-Групп» Алексис Кузьмичев (около $7,2 млрд) и дочь совладельца сети «Магнит» Полина Галицкая ($6,8 млрд).

Отмечается, что в списке журнала Forbes представлено всего 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд. Общее количество детей в этих семьях — 47.

«Состав участников рейтинга по сравнению с прошлым годом практически не изменился», — говорится в сообщении.