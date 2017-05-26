Брюссель, 26 мая, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Никакой обиды на американского президента Дональда Трампа за то, что тот перед началом фотосессии на саммите НАТО подвинул премьер-министра Черногории Душко Марковича, черногорский представитель не чувствует, передают CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я на самом деле не обратил на это внимания, только потом увидел реакцию в соцсетях, — пояснил он. — Очевидно, что это была совершенно безобидная ситуация, и ничего другого я в этом не вижу».

Маркович отметил, что лично выразил американскому лидеру благодарность за помощь в интеграции Черногории в НАТО.

Напомним, Черногория готовится вступить в НАТО в начале июня. Соответствующий протокол ратифицирован всеми 28 странами — членами альянса и самой Черногорией. Ежегодный саммит НАТО начался в Брюсселе накануне, 25 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Брюсселе во время совместной фотосессии Трамп подвинул Марковича. Это произошло, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вел лидеров стран альянса к месту встречи.

Из задних рядов неожиданно стал протискиваться Трамп, оттолкнув Марковича, чтобы встать в первом ряду среди идущих. Видеозапись этого момента появилась в Twitter и быстро набрала популярность.

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В этот же вечер пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил, что Трамп никого не хотел потеснить, а просто следовал утвержденной схеме расстановки для коллективной фотографии.