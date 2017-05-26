Берлин, 26 мая, 2017, 05:55 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент США Барак Обама обсудили в рамках съезда евангелистической церкви в Берлине 25 мая международные проблемы, сообщает Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Во время своего 90-минутного выступления Обама затронул следующие темы: мировой кризис, терроризм, кризис беженцев и политику сменившего его на посту президента Дональда Трампа.

После выступления Обама мог ответить на вопросы аудитории. 21-летний студент немецкого университета спросил, испытывает ли бывший президент чувство вины за большое количество жертв в результате боевых действий против террористов.

«Иногда мои решения приводили к гибели невинных гражданских лиц, — отвечает Обама. — Но порой не было никаких иных путей, чтобы пробраться к террористам и остановить их».

Ангела Меркель поддержала Обаму, назвав войну всегда «трагичным и грязным делом».

Когда речь зашла о президентстве Дональда Трампа, бывший президент отметил, что мировой порядок стоит на перепутье.

«Сегодня мы должны особенно понимать, насколько важно защищать свою свободу, бороться с угрозами безопасности, не нарушая при этом прав человека», — отметил он.

Что касается отношения к беженцам, то Обама, принявший христианство в молодом возрасте, подчеркнул, что вера должна помогать и давать смирение.

«Сила нашей веры выражается в том, как мы относимся к инакомыслящим», — добавил Обама, призывая уважать беженцев, их религию и жизненную ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, съезд посвящен 500-летию Реформации, которая в 1517 году разделила западное христианство на разные конфессии. Этому поспособствовали опубликованные Мартином Лютером «95 тезисов».