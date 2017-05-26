Лондон, 26 мая, 2017, 03:14 — ИА Регнум. В Великобритании четверым жителям Лондона предъявлены обвинения в причастности к террористической деятельности, передаёт агентство Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондонская полиция

Как сообщили в лондонской полиции, все обвиняемые были арестованы на минувшей неделе, ещё до теракта на стадионе «Манчестер-арена».

Уточняется, что один из арестованных, 24-летний Умар Ахмед Хак, обвиняется в планировании террористических атак, а ещё один мужчина — в сговоре с ним о добыче огнестрельного оружия или его муляжа с целью запугивания людей.

Ещё двоим арестованным предъявлены обвинения в пособничестве Умару Ахмед Хаку.

Напомним, вечером 22 мая на стадионе в Манчестере произошёл взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде, в результате которого погибли 22 человека, ещё более 60 получили ранения.

По подозрению в причастности к теракту правоохранительными органами Великобритании в настоящее время задержаны восемь подозреваемых.