Москва, 26 мая, 2017, 03:04 — ИА Регнум. Россия и Китай договорились углубить двустороннее сотрудничество в различных сферах и увеличить совместные усилия в разрешение вопросов международной повестки дня, вызывающих общую обеспокоенность, сообщает 25 мая агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Ван И

В контексте улучшения российской экономики, Китай и Россия должны поддерживать развитие прагматического сотрудничества путем продвижения двусторонних коммуникаций и консультаций между правительственными департаментами, заявил президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с главой китайского МИД Ван И, прибывшего в Москву с официальным визитом.

Страны должны также теснее работать в многосторонних рамках, включая БРИКС, ШОС и G20 в целях решения острых проблем и поддержания глобальной стратегической стабильности, добавил российский лидер.

Вдобавок к вышесказанному, Путин тепло поздравил КНР с успешным проведением форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь», который завершился ранее в мае, а также выразил его приветствие грядущему визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Со своей стороны, Ван отметил, что Китай и Россия договорились друг с другом о стратегиях развития, также достигнуты договоренности по широкому спектру перспектив двустороннего сотрудничества.

Ван, откликнувшись на призыв Путина, сказал, что обе державы должны и далее углублять сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, а также освоения новых источников экономического роста.

Страны должны консолидировать стратегии сотрудничества в международных отношениях и совместно продвигать мирное разрешение международных и региональных проблем, добавил Ван.

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Напомним, что президент России Владимир Путин посетил форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь», который 14−15 мая прошел в Пекине, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Ответная встреча китайского лидера в Россию также запланирована.