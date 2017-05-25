Ставрополь, 26 мая, 2017, 02:34 — ИА Регнум. Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Ставропольский край, чтобы лично проконтролировать процесс ликвидации последствий паводка и оказание помощи пострадавшим, сообщили в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Владимир Пучков

Как отмечается, сразу после прилёта в Минеральные Воды глава МЧС вместе с губернатором Владимиром Владимировым направился в населённый пункт Левокумка, наиболее всего пострадавший от паводка, для оценки ситуации на месте.

Сообщается, Владимир Пучков отправился на Ставрополье после завершения работы в Красноярском крае, где, по оценкам МЧС, стабилизировалась ситуация с пожарами.

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В Ставропольском крае от паводка пострадали 19 населённых пунктов в десяти муниципальных образованиях. По последним данным МЧС, в регионе подтоплено в общей сложности 377 жилых домов, в которых проживает более 1100 человек.

На Ставрополье продолжают прибывать спасатели из других регионов России. Всего в борьбе со стихией задействованы уже более 2500 человек и 370 единиц техники.

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