Вашингтон, 26 мая, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований США проводит проверку в отношении зятя и советника президента США Дональда ТрампаДжареда Кушнера в рамках «российского дела», передаёт NBC News.

North Charleston Джаред Кушнер и Иванка Трамп

По информации источников телеканала, следователи считают, что Джаред Кушнер может располагать значимой информацией, имеющей отношение к расследованию.

При этом подчёркивается, что это не означает наличия каких-либо подозрений в отношении самого зятя главы Белого дома или намерений ФБР предъявить ему обвинения.

Напомним, ранее на неделе стало известно, что Дональд Трамп обратился к услугам частного адвоката Марка Казовитца для защиты по делу о его «связях с Россией» и предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы в США.

Позднее телеканал CNN сообщил о том, что Казовитц, на протяжении многих лет представлявший интересы миллиардера в различных судебных процессах, сам имеет рабочие связи с Москвой, что может стать поводом для «вопросов к Белому дому».

В частности, как отмечалось, юрист представляет интересы Сбербанка в судебном процессе в Соединённых Штатах, а также интересы компании, возглавляемой российским бизнесменом Олегом Дерипаской.