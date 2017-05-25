* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 26 мая, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Присоединение НАТО к борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мало что добавит к деятельности международной коалиции во главе с США, считает постпред России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко.

Nato.int Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

«Был одобрен план действий, который предусматривает, что альянс как организация присоединится к антиигиловской коалиции, возглавляемой США. С точки зрения добавленной стоимости этот шаг мало что даёт, поскольку все страны — я подчеркиваю, все страны альянса — являются участниками этой самой коалиции», — заявил Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс официально присоединяется к коалиции, возглавляемой США.

«Мы договорились, что НАТО станет полным членом коалиции с участием всех 28 стран-членов», — сказал он 25 мая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

При этом Столтенберг уточнил, что военный блок не будет участвовать в непосредственных боевых действиях, но существенно расширит поддержку коалиции. В Брюсселе при штаб-квартире НАТО будет создан антитеррористический центр по обмену информацией.

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