Лондон, 26 мая, 2017, 00:28 — ИА Регнум. Посольство России в Лондоне рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Великобритании в связи с введением в стране наивысшего уровня террористической угрозы. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой дипведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

«В связи с предельным уровнем угрозы безопасности, «неизбежностью уже в ближайшее время», по определению британских спецслужб, нового террористического акта, до стабилизации властями ситуации и до снижения степени опасности посольство рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию, особенно от посещения мегаполисов, если такие поездки не продиктованы крайней необходимостью», — заявляют в посольстве.

Гражданам России, уже находящимся в Соединённом Королевстве, рекомендуется быть крайне осмотрительными на транспорте, избегать мест скопления людей, демонстраций, отложить групповые экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 22 мая произошёл взрыв на крупнейшей спортивной арене Великобритании — стадионе «Манчестер-арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Жертвами взрыва стали 22 человека, более 60 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После взрыва в Манчестере уровень террористической угрозы в стране был повышен до максимального — «критического», что по формулировке спецслужбы Ми-5 означает, что новая террористическая атака «неизбежна уже в ближайшее время».