Брюссель, 25 мая, 2017, 23:56 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран — членов Североатлантического альянса подтвердили единый подход к отношениям с Российской Федерацией. Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе сегодня, 25 мая.

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«Мы обсудили отношения с Россией. Сегодня мы подтвердили наш подход — сильную оборону вместе со значимым диалогом», — сказал генеральный секретарь.

Он в очередной раз подчеркнул, что НАТО якобы выступает за открытый диалог с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Брюсселе состоялся короткий саммит НАТО, в котором принял участие президент США Дональд Трамп.

Перед саммитом Трамп встречался с председателем Совета Евросоюза Дональдом Туском и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Примечательно, что по итогам встречи Туск сказал, что позиции Евросоюза и США по вопросу отношений с Россией расходятся.