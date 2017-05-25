София, 25 мая, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Высказывание президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли», сделанное им на встрече с президентом Македонии Георгием Ивановым, вызвало резонанс в Болгарии и послужило поводом для критики в адрес российского лидера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Святые Кирилл и Мефодий. Икона XVIII — XIX вв

24 мая в ходе встречи с Георгием Ивановым в Кремле Владимир Путин, в частности, заявил: «Знаю, что вы приехали в Россию в необычный день и по необычному поводу — по случаю вручения вам награды православного фонда единства православных народов. Сегодня и в России торжественный день — День славянской письменности, а письменность пришла к нам как раз с македонской земли».

Эти слова не оставил без внимания премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. На встрече с послом России в Софии Анатолием Макаровым он подчеркнул, что «подобные заявления именно на 24 мая, которое является официальным праздником в Болгарии, провоцируют острую реакцию среди болгарских граждан».

Как сообщает пресс-служба правительства Болгарии, премьер продемонстрировал российскому дипломату макет старой Плиски, «чтобы напомнить, откуда пошли основы христианства по славянским землям». «Борисов рассказал и об инвестициях, которые болгарское государство вкладывает в реставрацию Большой базилики, под стенами которой Климент и Ангеларий писали первые книги на кириллице», — отмечается в сообщении.

«Премьер-министр напомнил, что создание кириллицы произошло по воле и при участии болгарского государства при царствовании болгарского правителя Бориса Первого Михаила. По словам Борисова, это неоспоримый вклад Болгарии в европейскую и всемирную культуру. Он отметил, что и сегодня на созданной на болгарской земле азбуке пишут десятки народов по всему миру, в том числе и населяющие территорию России», — информирует пресс-служба.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Георгием Ивановым

Ещё более резко на слова Владимира Путина отреагировал вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, который заявил, что «русская политика никогда не была справедливой по отношению к Болгарии и болгарской истории».

Каракачанов подчеркнул, что «благодаря болгарской азбуке и русские имеют письменность». «Весь культурный проект славянской азбуки является делом болгарского государства. Думаю, что к следующему 24 мая президент России будет более подготовлен», — заявил он.

При этом болгарский вице-премьер отметил, что «сам проект Македония является проектом Коминтерна со столицей в Москве».

«Россия должна прекратить делать политику на истории. Русская имперская политика несёт огромную вину за создании крайнего македонизма. И Россия вновь поощряет подобные проявления. Заявления о том, что святой Климент является македонским святым, могут быть приняты, только если македонский и болгарский означает одно и то же. Наука давно знает об этом», — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой партии Красимира Каракачанова «ВМРО — Болгарское национальное движение».

Вице-премьер подчеркнул, что Болгария «всегда помогала Македонии и продолжит делать это». «Но предупреждаем всех, даже дружественную Россию, что мы не потерпим издевательств над нашей историей», — заявил он.

С комментарием выступил и лидер националистической партии «Атака», ныне входящей в правящую коалицию вместе с партией «Граждане за европейское развитие Болгарии», Волен Сидеров, который заявил, что в России «наметился прогресс: раньше учили, что Ленин создал азбуку, а сегодня — что она пришла с македонской земли».

Представитель правящей коалиции считает, что Болгария должна дать «дипломатический ответ» на высказывание Владимира Путина. «На это заявление нужно реагировать. Оно некорректно, в нём неправильно указывается на исторические факты», — сказал Сидеров в эфире радио «Фокус».

Святые Кирилл и Мефодий. Фреска собора Св. Софии в Охриде (Македония). Около 1045

На критику болгарской стороны уже ответили в МИД России. Как заявила на брифинге вечером 25 мая официальный представитель ведомства Мария Захарова, в Москве оценивают данные заявления «как абсолютно необоснованные».

«Возможно, произошло непонимание того, о чём шла речь… Никто в России не пытается отрицать вклад Первого Болгарского царства в дело создания славянской письменности — это бы противоречило историческим фактам. В данном случае речь идёт о «македонских землях» как о географическом понятии. Ещё во времена Римской империи регион, где впоследствии родились и работали святые Кирилл и Мефодий, именовался Македонией. Здесь всё должно быть предельно ясно и понятно», — отметила Захарова.

Она добавила, что такой праздник, как День славянской письменности, должен способствовать сближению народов, а не становиться причиной конфликтов. «Этот искусственно разжигаемый скандал, который может при «правильной обработке» привнести элементы напряжённости в российско-болгарские отношения, — до чего, я надеюсь, не дойдёт, — вряд ли пойдёт на пользу нашим странам», — сказала представитель МИД.

Кирилл и Мефодий. Миниатюра из Радзивилловской летописи. XV век

«Нам не надо рассказывать, кем святые Кирилл и Мефодий являются для Болгарии. Мы знаем это с детства. Понимая, что это важный и культурообразующий вопрос для Болгарии, я осознаю, почему многие, так же понимая это, пытаются спекулировать на этой теме и выискивать некие нестыковки… — добавила Захарова. — Наша позиция точно выражена и разъяснена для тех, кто пытается найти здесь некую попытку переписать или исказить историю. Таких попыток никто не совершал. Думаю, что материалы были неправильно поняты или переведены».

В заключение представитель МИД обратилась к журналистам с просьбой о том, чтобы «российская позиция попала к болгарской общественности без искажений». «Я очень надеюсь на это», — сказала она.