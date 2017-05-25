Тифарити, 25 мая, 2017, 22:35 — ИА Регнум. По решению ООН 25 мая 1963 года была образована Организация Африканского Единства (ОАЕ), которая поставила перед собой задачу освобождения африканского континента от колониализма. С того времени отмечают такую дату, как День освобождения Африки.

Флаг Сахарской Арабской Демократической Республики

Марокко ушло из ОАЕ в 1984 году. Причиной выхода стало включение в состав Организации Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

Африканский союз (АС) был основан 16 лет назад в столице Эфиопии Аддис-Абебе в качестве замены ОАЕ. В отличие от ОАЕ, АС является гораздо более мощной и значительной организацией в регионе. САДР является одной страной из учредительных государств, образующих эту организацию 16 лет назад.

После лишения членства в континентальной организации (33 года) Марокко решило вернуться в состав африканской организации. Для этого ему пришлось подписать Учредительный Акт образования АС. Марокканский парламент утвердил Акт и его подписал сам король без никаких оговорок (воздержаний) или предварительных условий.

Среди принципов Учредительного Акта АС содержатся следующие:

— любое государство в АС должно признавать все страны — члены АС,

— все страны — члены АС должны решать все споры мирным путем,

— страны-члены АС должны уважать наследованные границы от колониализма во время приобретения независимости,

— страна-член лишается членства только в случае захвата власти военным путем (военным переворотом).

При таких условиях Марокко было принято как 55-й член АС 30 января 2017 г. и решило сесть рядом с САДР.

Все показатели показывают, что Марокко попытается лоббировать изнутри союза вопрос исключения САДР. Такого не может быть. Просто это против самого Устава АС и африканские государства стали зрелыми и понимают все марокканские маневры.

Марокканский режим просто строит гигантские пирамиды из миража. Напомним некоторые факты, отрицающие точку зрения Марокко:

1. 16 лет войны доказали, что решить конфликт в Западной Сахаре таким способом просто невозможно. Результат кровавого периода закончился подписанием договора между Фронтом ПОЛИСАРИО и Марокко 06.09.1991 г. о прекращении огня и подготовке к проведению референдума по самоопределению судьбы территории, который к сожалению не был организован из-за не соблюдения марокканского режима международного права.

2. 5 марта 2016 года Пан Ги Мун во время визита освобожденных территорий заявил, что присутствие Марокко в оккупированной части Западной Сахары является оккупацией.

3. 21 декабря 2016 года Европейский Верховный Суд утвердил, что Западная Сахара является третьей страной и не может войти в состав любого соглашения между ЕС и Марокко.

4. Все резолюции ООН и Совбеза утверждают право народа Западной Сахары на самоопределение и независимость, начиная от резолюции № 1514 от 14 декабря 1960 года (Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам) до резолюции № 2351, принятой 28 апреля 2017 года, где четко делается призыв сторонам конфликта — Фронта ПОЛИСАРИО и Марокко — сесть за стол переговоров без никаких предварительных условий для нахождения справедливого, устойчивого и окончательного решения данного конфликта и дать возможность народу данной территории определить самостоятельно свою судьбу согласно Уставу ООН.

5. САДР признана уже 85-ю государствами и нет такой страны, которая признает суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

По случаю празднования Дня Африки мы заявляем:

— о готовности Фронта ПОЛИСАРИО сесть за стол переговоров с Марокко в соответствии с резолюцией № 2351 от 28 апреля 2017 года;

— о требовании Фронта ПОЛИСАРИО защиты прав человека, которые нарушаются ежедневно в оккупированной Марокко части Западной Сахары;

— о прекращении незаконной эксплуатации Марокко природных ресурсов Западной Сахары в обход Международного права.

Фронт ПОЛИСАРИО приветствует взвешенную, принципиальную позицию Российской Федерации в Совбезе ООН и объективный подход к процессу урегулирования западносахарского вопроса.

Фронт также призывает к соблюдению всех резолюций ООН и АС относительно данного вопроса и даст возможность народу Западной Сахары определить свою судьбу демократическим путем.