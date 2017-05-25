Степанакерт, 25 мая, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Азербайджан призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, предпринять меры по предотвращению организации полётов из аэропорта Степанакерта. Об этом, как сообщает Trend, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Здание аэропорта Степанакерта

При этом Гаджив назвал «провокацией со стороны Армении» планы организовывать из аэропорта полёты «под видом туристических».

«Подобные провокационные действия Армении наносят серьезный урон переговорному процессу и преднамеренно служат эскалации конфликта», — заявил Гаджиев.

На днях частная армянская туристическая компания заявила о начале проекта по осуществлению перелетов на двухместных самолетах на территории Нагорного Карабаха.

«Полеты будут осуществляться на двухместных самолетах по маршруту Степанакерт-Шуши. Проект рассчитан на любителей экстремальных видов туризма», — заявил автор проекта Тигран Чибухчян.

Он также отметил, что длительность полета будет составлять 20 минут. Ожидается, что двухместные самолеты будут также летать из Степанакерта в излюбленное место туристов — Гандзасар.

Аэропорт столицы Нагорного Карабаха используется в основном для полётов вертолётов, так как они летают на низких высотах и недоступны для ПВО Азербайджана.

В частности, для полётов в Степанакерт вертолётом пользуются президент Армении Серж Саргсян, а также посредники Минской группы ОБСЕ.

Аэропорт Степанакерта оказался в центре внимания прессы весной 2011 года, когда в ответ на заявления властей Нагорного Карабаха о намерениях использовать аэропорт для организации пассажирских авиаперевозок, Баку заявил, что вправе уничтожать самолеты, выполняющие посадку в аэропорту Степанакерта.

В ответ на это президент Армении Серж Саргсян пообещал быть первым пассажиром рейса Ереван-Степанакерт-Ереван. Отвечая на вопрос о том, что азербайджанская сторона грозится сбить гражданские самолеты при посадке в аэропорту Степанакерта, президент Армении заметил: «Это заявление не нуждается в комментариях, в ответ на него я сделаю свое заявление: Я буду первым пассажиром этого рейса».

Саргсян также сказал, что подобные заявления под стать террористам, а не государствам.

В ноябре 2015 г. президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян на пресс-конференции в ИА REGNUM в Москве заявил, что аэропорт Степанакерта может быть использован в антитеррористической операции ВКС РФ в Сирии.

«Арцах готов участвовать в борьбе с международным терроризмом», заявил Саакян, сославшись на историю национально-освободительной борьбы Нагорного Карабаха.

«После того, как аэропорт Степанакерта будет сдан в эксплуатацию, Нагорный Карабах готов обсудить с Россией сотрудничество по вопросу использования данной инфраструктуры», — отметил Бако Саакян.

Карабахский лидер уточнил, что аэропорт будет оснащен современной техникой, необходимой для удовлетворения запросов высокотехнологичной авиации.

«Подготовка аэропорта обусловлена исключительно гуманитарными соображениями», отметил президент Саакян, добавив, что воздушный порт Степанакерта не будет уступать по функционалу международным аэропортам «Шереметьево» или «Звартноц».