Ленинградская область, 25 мая, 2017, 20:28 — ИА Регнум. В Ленинградской области расширят возможности заготовки древесины для нужд сельского населения. Соответствующий законопроект, согласно которому местные жители получат возможность рубить лес в придорожных полосах и на квартальных просеках, поддержало сегодня, 25 мая, правительство региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Лесная фантазия

Глава комитета по природным ресурсам Ленобласти Евгений Андреев напомнил, что 90% лесных земель переданы арендаторам для заготовки древесины, остальные находятся в труднодоступных для жителей региона местах.

«Арендаторы не очень охотно идут на то, чтобы предоставлять участки своего леса для заготовки древесины. Опасаются, что несознательный гражданин придёт по бумаге на сто кубов и трижды вывезет эти сто кубов», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В связи с этим комитет по природным ресурсам предложил расширить границы предполагаемых мест рубок для собственных нужд сельского населения. В частности, было предложено расчищать от деревьев и кустарников придорожные полосы и приводить в порядок лесные просеки.

Глава комитета по социальной защите населения Ленобласти Людмила Нещадим сообщила, что в соответствии с действующими нормами компенсация за твердое топливо (в том числе дрова) предусмотрена федеральным льготникам и жертвам политических репрессий. Кроме того, ежемесячно получают денежную компенсацию на ЖКУ многодетные семьи, а также люди, проживающие в неблагоустроенном фонде.

«Вы очень узко смотрите на этот закон. Заготовка древесины для собственных нужд — это не только дрова, это и строительство дома, это и ремонт хозпостроек», — обратил внимание Дрозденко и поручил профильным комитетам подготовить предложения по отпуску древесины по фиксированным ценам для погорельцев и семей, участвующих в реализации областных жилищных программ.

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Отметим, законопроект, одобренный сегодня правительством Ленобласти, вносит дополнение в перечень лесных участков, где граждане могут вести заготовку древесины для отопления жилых домов. Согласно поправкам, на основании договора купли-продажи лесных насаждений заготовка населением древесины для собственных нужд может производиться на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры в пределах допустимых объектов изъятия древесины на этих лесных участках.

В соответствии с Лесным кодексом РФ, под заготовку древесины для отопления жилых домов предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения. Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку.