Брюссель, 25 мая, 2017, 20:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп снова создал скандал на пустом месте, на этот раз во время саммита военного блока НАТО, который проходит сегодня, 25 мая, в Брюсселе.

Скриншот с видео Donald Trump PUSHES a NATO Leader to Get to the Front of the Pack Фотосессия

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг вел лидеров стран НАТО к месту встречи. Неожиданно из задних рядов стал протискиваться Трамп. Он грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы встать в первом ряду среди идущих.

Маркович был крайне обескуражен поведением Трампа. Видеозапись этого момента появилась в Twitter и быстро набрала популярность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Черногория официально присоединится к военному блоку НАТО 5 июня. При этом Россия не раз заявляла, что присоединение Черногории к НАТО создает дополнительную напряженность в Восточной Европе. Москва указывала, что безопасности Черногории фактически ничего не угрожает и её присоединение к НАТО направлено исключительно на агрессивное расширение альянса.