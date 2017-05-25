Москва, 25 мая, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Россельхознадзор выявил в молочной продукции белорусского производства остаточные следы антибиотиков, предназначенных для лечения сифилиса и других венерических заболеваний. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт в кулуарах публичных слушаний результатов правоприменительной практики Россельхознадзора.

Корова

«У белорусских коллег мы нашли то, чем лечат непосредственно сифилис, все венерические заболевания. А знаете почему? Потому что у коров тоже хламидиоз, поэтому они просто синтетические (антибиотики — ред.) применяют, потому быстро», — приводит слова Данкверта RNS.

Ранее Россельхознадзор уже неоднократно сообщал об обнаружении в белорусской молочной продукции следов антибиотиков. Так, по этой причине с 19 мая ведомство временные ограничения на поставки сухого молока, сыра и масла с ряда предприятий Белоруссии.

22 мая министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц, посещавший Москву для переговоров с российским Минсельхозом, назвал претензии к белорусской молочной продукции «надуманными», заявив, что они «не подтверждаются реальными фактами».

По его словам, у молочных комбинатов республики постоянные сырьевые зоны. «Если антибиотики не обнаруживают в молоке, кефире, сметане, то их не может быть и в сыре или масле», — сказал Заяц.

Между тем Данквер заявил журналистам, что Россельхознадзор отвечает за свои проверки и результаты анализа молочной продукции Белоруссии. «Мы за свои анализы отвечаем, у нас все методики проверены, всё сделано», — цитирует его слова «Интерфакс».

Глава Россельхознадзора добавил, что если официальный Минск считает претензии российской стороны необоснованными, то власти Белоруссии могут обратиться в суд.

23 мая Россельхознадзор опубликовал перечень белорусских предприятий, из которого следует, что к продукции 34 компаний применяется усиленный лабораторный контроль, 26 предприятиям были вынесены предупреждения, а в отношении ещё 36 компаний имеются специальные требования.