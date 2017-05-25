Сочи, Краснодарский край, 25 мая, 2017, 20:11 — ИА Регнум. У арендаторов сочинских пляжей остается меньше недели для того, чтобы завершить все приготовления к началу нового курортного сезона. Уже с 1 июня специальные комиссии начнут проверять, насколько качественно выполнены все работы: установлены буйки, раздевалки, душевые, проложены деревянные дорожки, ведущие к морю, предает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Горячий песок

Всего в этом сезоне в Сочи будет работать 190 пляжей. Обследовать их проверяющие намерены за три-четыре дня. Как пообещал на встрече с арендаторами начальник городского управления курортов и туризма Сергей Доморат, если будут выявлены нарушения, арендаторам грозит штраф, увеличивающийся с каждым днем просрочки.

Читайте также: Власти Сочи заверяют, что цены на отдых на курорте не взлетят

Гостиницы Сочи на июль и август распроданы — Ростуризм

«На устранение нарушений дается 10 дней. Если за это время они не будут исправлены, договор на аренду может быть расторгнут», — подчеркнул глава ведомства.

Комиссия обратит внимание на оборудование территории, наличие сотрудников ЧОПов, обученных спасателей.

Как заверили в мэрии олимпийской столицы, паспорт антитеррористической безопасности, который подразумевает наличие камер видеонаблюдения, тревожной кнопки, схемы эвакуации, подготовили уже все территории. Всего в Сочи будет более 530 камер. Выполнение этих требований проверит дополнительная межведомственная комиссия, в которую войдут сотрудники УВД, ФСБ, МЧС, администрации.

Ранее по теме: Две недели до начала курортного сезона: городской пляж Анапы похож на дикий

Из Сочи в Крым морем: первый круиз стартует 11 июня

На сегодняшний день на всех пляжных территориях водолазы в полном объеме выполнили обследование дна. А на объектах размещения антитеррористические меры должны действовать в обязательном порядке, в частности, каждый гость должен пройти обязательную процедуру регистрации в органах миграционного контроля. Однако туристам это неудобств не доставит, ответственность за это несут отели, гостиницы, мини-гостиницы.На пляжах патрулирование будет усилено народными дружинниками и казаками.

Как сообщало ИА REGNUM, пляжный сезон в Сочи ещё не стартовал, а звонки с информацией о недоступности для отдыха ряда пляжных территорий. На сегодня больше всего жалоб поступают на «Заполярье», «Радугу», «Камелию». Власти всю информацию собирают и систематизируют. Затем руководителей санаториев и отелей, которые не пускают жителей к морю, пригласят на отдельное совещание к главе города.