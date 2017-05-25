Санкт-Петербург, 25 мая, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Среди инициаторов референдума за отзыв шестерых оппозиционных депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обнаружились люди, тем или иным образом связанные с «партией власти», либо их полные тезки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фреска Исаакиевского собора

Напомним, 25 мая Горизбирком Санкт-Петербурга признал законным ходатайство инициативной группы о референдуме по отзыву мандатов у народных избранников, известных своей борьбой против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ.

Как удалось выяснить, один из инициаторов референдума за отзыв, Анатолий Юрьевич Ларичев, в 2015 году занимал пост председателя местного совета сторонников «ЕР» Дворцового округа, его имя часто фигурирует в новостях на сайте петербургского отделения «Единой России». В одной из них говорится, что местные жители поблагодарили Ларичева «за благородные начинания и подвижническую деятельность», на фото он позирует на фоне портрета президента Путина. Судя по его странице «ВКонтакте», у него есть жена Лилия Ларичева — человек с такими данными тоже значится в списке инициаторов референдума.

Тимофей Владимирович Костромичев, который также входит в инициативную группу, еще в 2015 году от партии «Единая Россия» входил в резерв составов участковых комиссий Петербурга, в 2016 году вновь был туда включен на территории ТИК №19.

Обнаружила себя также и некая Елена Сергеевна Иванова, которая ранее трудилась в Молодёжном совете Кировского района, когда его возглавлял координатор «Молодой гвардии «Единой России» Михаил Черепанов.

Еще одна из участниц инициативной группы референдума — пенсионерка Нонна Казыханова из МО «Гагаринское». По данным петербургских журналистов, она была замечена во время петербургских выборов 2014 года как один из организаторов сбора людей на массовое досрочное голосование, вызвавшее затем волну критики как со стороны политических сил, так и со стороны ЦИК РФ.

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Напомним, в список «опальных» депутатов, у которых предлагается отобрать мандаты, попали ярые противники передачи РПЦ Исаакиевского собора: Михаил Амосов, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Алексей Ковалёв, Сергей Трохманенко и Максим Резник. Последний предположил, что двадцатка неизвестных широкой публике инициаторов референдума как-то связана с «Единой Россией».

Однако руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко подобные подозрения отмёл.

«Если Максиму Львовичу (Резнику) что-то приснилось или привиделось, то вопросы должны быть к нему. Наша партия подобными глупостями не занимается. Накануне, когда мы узнали о ходатайстве на этот референдум, это стало для нас таким же сюрпризом. А комментировать конспирологические теории — занятие неблагодарное», — сказал Тетердинко.

Добавим, что документы о референдуме за отзыв депутатов будут переданы в Заксобрание, которое определит, будет ли проведён подобный референдум.