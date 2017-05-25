Москва, 25 мая, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая президент Путин на совещании с членами правительства предложил провести индексацию заработных плат с учетом инфляции для тех категорий работников бюджетной сферы, которые не отмечены в майских указах 2012 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM К группе работников бюджетной сферы, которым не повышалась зарплата в рамках майских указов, относятся и специалисты по комплексной реабилитации

В Минтруде пояснили, что речь идет о работниках бюджетной сферы, которым не повышалась зарплата в рамках майских указов. По данным ведомства, таких работников — 5,8 млн человек.

Из них 1,9 млн человек заняты в федеральных учреждениях, а 3,8 млн человек — в учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждениях.

Уточняется, что речь идет об административных работниках, таких как экономисты, юристы, бухгалтеры, кадровики. Кроме того, индексация может затронуть инженерно-технических работников и вспомогательных работников, которые осуществляют обслуживание зданий и оборудования, в частности — инженеры, программисты, техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений. Также к этой группе относятся специалисты по комплексной реабилитации, социальные психологи и другие.

Помимо прочего, к бюджетной сфере относятся государственные и муниципальные учреждения лесного хозяйства, службы занятости, гидрометеорологической службы, ветеринарии и ряд других.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2012 года Владимир Путин сразу после вступления в должность президента издал 11 указов, которые затем получили устойчивое название «майские указы».

В одном из указов определены целевые категории бюджетников, чьи зарплаты к 2018 году должны быть доведены до 100% или 200% от средних доходов по региону. Речь идет об учителях, врачах, медсестрах, преподавателях вузов, научных работниках, работниках культуры, социальных работниках.