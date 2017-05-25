Санкт-Петербург, 25 мая, 2017, 19:24 — ИА Регнум. Материальную помощь за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и единовременное пособие за счет средств федерального бюджета получат 66 человек, пострадавших в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил городской комитет по социальной политике.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Метро «Сенная площадь» после теракта. Санкт-Петербург, 3 апреля 2017 года

Оказание материальной помощи и выплата пособия произойдет на основании судебно-медицинских экспертиз об установлении степени тяжести вреда здоровью.

Такие экспертизы проведены в отношении 91 человека. Тяжкий вред здоровью установлен у 10 человек, вред здоровью средней тяжести — у 25 пострадавших, легкий вред здоровью — у 31 человека.

По 25 прошедшим экспертизу гражданам вред здоровью не установлен (13 чел.) либо подтверждены повреждения без вреда здоровью (12 чел.). Этим гражданам компенсации от властей не положены.

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Ранее сообщалось, что гражданам, получившим травмы тяжелой и средней степени, выплатят по 500 тысяч рублей. Пострадавшим с травмами легкой степени тяжести окажут помощь в размере 250 тысяч рублей. Деньги для помощи пострадавшим и семьям погибших будут выделены из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга.

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Напомним, теракт произошел днем 3 апреля в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва, устроенного террористом-смертником, погибли и умерли 15 пассажиров.

По состоянию на 19 мая в стационарах Петербурга оставалось 4 пострадавших при теракте, находящихся в удовлетворительном состоянии. На амбулаторное лечение выписаны 77 человек.