Тверь, 25 мая, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев дал высокую оценку проведению VIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая 25 мая завершилась в Завидово Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Тверскаяобласть.рф Участники встречи

«Мы должны поблагодарить губернатора Тверской области и всех сотрудников, которые занимались подготовкой встречи, за прекрасную организацию мероприятия. Это мнение не только моё, это подчеркнули все наши партнёры», — сказал Николай Патрушев во время общения с прессой.

Секретарь Совбеза добавил, что нынешняя встреча — самая масштабная из всех прошедших за семь лет. Обсудить вопросы безопасности в Тверском регионе собрались представители 95 стран: премьер-министры, министры, главы совбезов, помощники глав государств, высшие должностные лица спецслужб. Кроме того, участие в саммите приняла делегация ООН.

«Мы очень благодарны секретарю и аппарату Совета Безопасности РФ, что эта встреча прошла в Тверской области. Мы внесли свой посильный вклад в дело общей безопасности», — обозначил губернатор Игорь Руденя.

Российская делегация провела 78 двусторонних встреч, подписала три меморандума с Сербией, Филиппинами и Таиландом о взаимопонимании по линии советов безопасности, парафировала межправительственное соглашение о сотрудничестве с ЮАР в сфере безопасности.

В течение трёх дней участники международной встречи обсуждали направления сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, меры по обеспечению информационной безопасности. В повестку саммита вошли вопросы о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противодействию «цветным революциям», борьбе с незаконной миграцией.

В дополнение к деловой программе на площадке встречи работала выставка изделий народных художественных промыслов Тверской области, где также были представлены макеты проектов комплексного развития территорий «Тверь Экспо» и «Тверь Сити».